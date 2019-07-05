2019-07-05T08:24:43+03:00
Политика

Сегодня утром ВСУ за полчаса выпустили 52 мины по Жабичево - пригороду Донецка

Также обстреляли Спартак, Докучаевск, Стылу и Доломитное
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия ведет огонь из минометов по ДНР. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинская армия ведет огонь из минометов по ДНР. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Украинская армия не прекращает обстрелы территории ДНР ни утром, ни днем. Сегодня утром «досталось» Жабичево и Спартаку – северным пригородам Донецка, а также Докучаевску, Стыле и Доломитному.

Представительством ДНР с СЦКК зафиксированы обстрелы по направлениям:

- 04.32-05.00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 17 мин калибром 120 мм и 35 мин калибром 82 мм;

- 04.45-05.05 - н.п. Пески - н.п. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 3 гранаты из СПГ, применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие;

- 05.30-06.00 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведено 25 выстрелов из БМП-1;

- 05.42-06.15 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 10 гранат из АГС, использовалось стрелковое оружие;

- 05.45-06.20 - н.п. Николаевка - н.п. Стыла: выпущено 20 мин калибром 120 мм;

- 06.10-06.35 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 10 мин калибром 120 мм, 10 гранат из СПГ, применялось крупнокалиберное и стрелковое оружие;

- 06.50 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 мм.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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