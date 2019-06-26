2019-06-26T11:17:07+03:00
Политика

Минску не противоречит: украинские боевики получают ответку на непрекращающиеся обстрелы Донбасса

Семеро ВСУшников выведены из строя
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Украинские боевики продолжают обстреливать Донбасс. Фото: ДАНУкраинские боевики продолжают обстреливать Донбасс. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Штаб украинской оккупационной армии в Донбассе сообщил, что за минувшие сутки в боях с защитниками Донбасса ранены пять военнослужащих ВСУ, двое получили «боевые травмирования». Об этом говорится в заявлении штаба «ООС» в Facebook.

- За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям, — говорится в сообщении.

Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов окраины Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 04:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по поселку шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Выпущено четыре мины калибром 120 мм, — говорится в сообщении.

Под огонь ВСУ также попали села Васильевка и Спартак. В общей сложности по населенным пунктам было выпущено применено 14 мин калибрами 82 и 120 мм и совершено 29 выстрелов из АГС. Кроме того, обстрелу из БМП-2 подверглась Ясиноватая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня Александру Захарченко исполнилось бы 43 года
В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница
В центре Киева выставили огромный трон из снарядов и осколков, которыми шестой год уничтожают Донбасс
Украинские боевики усиленно обстреливают населенные пункты ДНР
Руководитель ОБСЕ приехал в ЛНР с рабочим визитом
В Донецке и Макеевке начали выдавать новые свидетельства о регистрации транспортных средств
Глава Горловки Приходько: Зеленский забыл свои обещания
В ЛНР спасли трех тонущих подростков: дети не рассчитали свои силы и заплыли далеко
В Донецке пройдет конкурс короткометражных фильмов на основе книжных сюжетов
Погода в Луганске сегодня: сохраняется жара
Погода в Донецке сегодня: дождя дончане так и не дождались
«Под прицелом ВСУ»: Энергетики проводят свет в поселке под Донецким аэропортом
Обстрелы Донецка: ВСУ открыли огонь по району Октябрьского
Басурин: ВСУ сегодня потеряли ранеными трех военнослужащих
Почему нацбаты уезжают из Донбасса воевать в ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]
Генпрокуратура ДНР возбудила пять уголовных дел на украинских комбригов за неделю
ВСУ нанесли артудар по Докучаевску
Дарья Морозова: Обмен пленными с Украиной может пройти осенью
Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске во второй половине дня
В Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии
Древний памятник археологии обнаружен рядом с Енакиево
Жительнице Харцызска за кражу автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы
День молодежи 2019: в Донецке и Луганске выступят российские рэперы Natan и T-killah
Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ выпустили больше 300 боеприпасов по жилым домам, школе и фильтровальной станции Республики
День молодежи в Донецке 2019: ребята поиграют в лазерный пейнтбол
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»