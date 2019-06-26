Минску не противоречит: украинские боевики получают ответку на непрекращающиеся обстрелы Донбасса
Штаб украинской оккупационной армии в Донбассе сообщил, что за минувшие сутки в боях с защитниками Донбасса ранены пять военнослужащих ВСУ, двое получили «боевые травмирования». Об этом говорится в заявлении штаба «ООС» в Facebook.
- За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям, — говорится в сообщении.
Украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли из минометов окраины Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 04:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по поселку шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Выпущено четыре мины калибром 120 мм, — говорится в сообщении.
Под огонь ВСУ также попали села Васильевка и Спартак. В общей сложности по населенным пунктам было выпущено применено 14 мин калибрами 82 и 120 мм и совершено 29 выстрелов из АГС. Кроме того, обстрелу из БМП-2 подверглась Ясиноватая.
ИСТОЧНИК KP.RU