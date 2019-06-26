Украинские боевики усиленно обстреливают населенные пункты ДНР
Больше 300 боеприпасов выпустили украинские боевики по населенным пунктам Республики. За прошедшие сутки они 21 раз нарушили Минские соглашения. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.
— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Васильевка, Докучаевск, Александровка, Донецк (Терминал, поселок шахты «Трудовская»), Веселое, Спартак и Красноармейское, — говорится в сообщении.
Также Представители ДНР в СЦКК зафиксировали повреждения жилых домов в двух населенных пунктах.
Так, в Спартаке боеприпас ВСУ приземлился на улице Победы. В результате взрыва пострадала кровля одного из домов и загорелась летняя кухня. Похожий случай произошел в Докучаевске. Только там из-за обстрелов пострадало два дома.
Несмотря на усиленные старания украинских боевиков, жертв среди мирных граждан удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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