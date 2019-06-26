2019-06-26T11:12:31+03:00
Политика

Украинские боевики усиленно обстреливают населенные пункты ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Екатерина Сорока
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Общее количество приименных боеприпасов – 336 единиц. Фото: prodonbass.ruОбщее количество приименных боеприпасов – 336 единиц. Фото: prodonbass.ru
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Больше 300 боеприпасов выпустили украинские боевики по населенным пунктам Республики. За прошедшие сутки они 21 раз нарушили Минские соглашения. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Васильевка, Докучаевск, Александровка, Донецк (Терминал, поселок шахты «Трудовская»), Веселое, Спартак и Красноармейское, — говорится в сообщении.

Также Представители ДНР в СЦКК зафиксировали повреждения жилых домов в двух населенных пунктах.

Так, в Спартаке боеприпас ВСУ приземлился на улице Победы. В результате взрыва пострадала кровля одного из домов и загорелась летняя кухня. Похожий случай произошел в Докучаевске. Только там из-за обстрелов пострадало два дома.

Несмотря на усиленные старания украинских боевиков, жертв среди мирных граждан удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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