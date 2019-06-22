В Горловке ранена 13-летняя девочка

22 Июнь 21:40 2019-06-22T21:52:32+03:00

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Зеленский давно открыл свой персональный счет в этой войне. Есть в нем и дети. Девочка получила ранение на северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка Светличная Карина, — отметил Приходько.

Сейчас девочка госпитализирована в городскую больницу.

- Девочка 2005 года рождения проживает по улице Краснодонской, 5. Ранение получила на улице Боткина. У нее минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см», — сообщил глава Горловки.

Отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны Дзержинска.

Увеличение количества и интенсивности обстрелов ДНР в последние сутки связано с прибытием на украинские позиции председателя военного комитета Европейского Союза генерал армии Клаудио Грациано, сообщил начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU