2019-06-22T16:38:53+03:00
Политика

Причина обострения на фронте ДНР - гость из военного комитета Евросоюза

Об этом сообщил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Снаряды ВСУ вновь летят в мирные районы. Фото: ДАНСнаряды ВСУ вновь летят в мирные районы. Фото: ДАН
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Увеличение количества и интенсивности обстрелов ДНР в последние сутки связано с прибытием на украинские позиции председателя военного комитета Европейского Союза генерал армии Клаудио Грациано. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Резкое увеличение количества обстрелов жилых районов Республики со стороны украинских силовиков, как правило, связано с прибытием в зону операции объединенных сил (ООС) высшего руководства страны или иностранных делегаций, — сказал Безсонов. — Так, вчера для ознакомления с военно-оперативной ситуацией в зону ООС прибыл председатель военного комитета Евросоюза.

Добавим, что обстановка на линии соприкосновения в последние дни резко ухудшилась. По данным СЦКК, только в минувшие сутки интенсивность обстрелов территории ДНР выросла почти в шесть раз — с 60 до 340 боеприпасов. Количество обстрелов увеличилось с семи до 16.

Вчера снова ранен мирный житель. Сегодня разбиты новые дома на Трудовских. Шел шестой год Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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