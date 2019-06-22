Причина обострения на фронте ДНР - гость из военного комитета Евросоюза

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-22T16:38:53+03:00

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Увеличение количества и интенсивности обстрелов ДНР в последние сутки связано с прибытием на украинские позиции председателя военного комитета Европейского Союза генерал армии Клаудио Грациано. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Резкое увеличение количества обстрелов жилых районов Республики со стороны украинских силовиков, как правило, связано с прибытием в зону операции объединенных сил (ООС) высшего руководства страны или иностранных делегаций, — сказал Безсонов. — Так, вчера для ознакомления с военно-оперативной ситуацией в зону ООС прибыл председатель военного комитета Евросоюза.

Добавим, что обстановка на линии соприкосновения в последние дни резко ухудшилась. По данным СЦКК, только в минувшие сутки интенсивность обстрелов территории ДНР выросла почти в шесть раз — с 60 до 340 боеприпасов. Количество обстрелов увеличилось с семи до 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU