В Донецке после массированного артобстрела повреждены шахта и десять домов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-19T11:34:13+03:00

Во время обстрела под землей в шахте имени Челюскинцев находились 50 горняков. nahnews.org

В этот момент в шахте находились 50 горняков

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- В результате обстрела получил повреждение вентилятор главного проветривания работающей шахты имени Челюскинцев, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – В этот момент в шахте находилось 50 человек. Силами шахтеров удалось запустить скиповый ствол, горнякам удалось подняться на поверхность.

Также огнем со стороны ВСУ повреждены 10 домов по улицам Козлова и Петровского, три газопровода, одна ЛЭП, хозпостройки и автомобиль.

Большинство поврежденных домов находятся на улице Козлова. Фото: dnr-sckk.ru

Повреждены домостроения по адресам:

- ул. Козлова, д.20 (поврежден газопровод, ворота пять газовых опор, кровля дома, 3 оконных блока, забор);

- ул. Козлова, д.21 (повреждена газовая труба на вводе в дом, 3 оконных блока, металлические ворота, забор, посечены стены, уничтожена хозпостройка);

- ул. Козлова, д.21а (повреждено транспортное средство, 2 оконных блока, забор, перебита ЛЭП);

- ул. Козлова, д.18 (повреждено остекление 2 окон, кровля);

- ул. Козлова, д.15 (повреждено остекление 2 окон);

-ул. Козлова, д.16 (повреждено остекление);

- ул. Козлова, д.12 (повреждена стойка газопровода);

- ул. Козлова, д. 23 (повреждено остекление, ограждение);

- пл. Петровского, 13 кв.49 (повреждено остекление);

- пл. Петровского, 13 кв.56 (повреждено остекление).

По предварительным данным жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним, что украинские войска ранним утром нанесли массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU