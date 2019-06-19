Массированный обстрел Донецка: Украинская армия выпустила по столице ДНР 110 артиллерийских снарядов
Мощнейшему артиллерийскому обстрелу подвергся ранним утром Петровский район столицы ДНР.
- После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Донецка, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм.
По данным представительства, огонь велся с позиций противника в районе Марьинки.
Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
- 04:15-04:40 – н.п.Марьинка - г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»): выпущено 52 мины из 120 мм миномета;
- 04:20-04:50 – н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 48 снарядов калибром 122 мм;
04:50-05:10 – н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 32 снаряда калибром 122 мм;
- 05:10-05:50 – н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 30 снарядов калибром 122 мм.
Информация о разрушениях и жертвах уточняется.
Кроме того, сегодня утром армия Киева обстреляла поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой. По этим населенным пунктам выпущено 14 мин калибром 120 мм, также применялись гранатометы и стрелковое оружие.
А в Зайцево под Горловкой в результате ночного обстрела пострадало домостроение по улице Руднева 15.
- Прямое попадание в кровлю. По счастливому стечению обстоятельств, хозяйка дома в этот день, ночевала в другом месте, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
ИСТОЧНИК KP.RU