Массированный обстрел Донецка: Украинская армия выпустила по столице ДНР 110 артиллерийских снарядов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-19T10:07:16+03:00

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Мощнейшему артиллерийскому обстрелу подвергся ранним утром Петровский район столицы ДНР.

- После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Донецка, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм.

По данным представительства, огонь велся с позиций противника в районе Марьинки.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:

- 04:15-04:40 – н.п.Марьинка - г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»): выпущено 52 мины из 120 мм миномета;

- 04:20-04:50 – н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 48 снарядов калибром 122 мм;

04:50-05:10 – н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 32 снаряда калибром 122 мм;

- 05:10-05:50 – н.п. Георгиевка - г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 30 снарядов калибром 122 мм.

Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Кроме того, сегодня утром армия Киева обстреляла поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой. По этим населенным пунктам выпущено 14 мин калибром 120 мм, также применялись гранатометы и стрелковое оружие.

А в Зайцево под Горловкой в результате ночного обстрела пострадало домостроение по улице Руднева 15.

- Прямое попадание в кровлю. По счастливому стечению обстоятельств, хозяйка дома в этот день, ночевала в другом месте, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU