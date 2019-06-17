2019-06-17T07:16:25+03:00
Политика

Обстрел Донецка велся из 122-мм гаубиц: разрушено два дома

Работу украинской артиллерии слышали абсолютно все районы Донецка. Дончане не помнят такого с 2014 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Окраины Донецка обстреливали из всех видов вооружения. Фото: novorosinform.orgОкраины Донецка обстреливали из всех видов вооружения. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Вечер воскресенья ознаменовался мощными обстрелами ДНР. Вооруженные формирования Украины за последние сутки открыли по селу Спартак на северной окраине Донецка огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм.

- Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел, — сказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Басурин.

Он добавил, что огонь по Спартаку был открыт с разрешения командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского. В свою очередь командиры 57-й и 24-й бригад Анатолий Мишанчук и Валерий Гудзь в последние сутки руководили обстрелами из минометов, гранатометов и стрелкового оружия поселков Александровка, шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова на окраинах и в окрестностях Донецка, а также села Каштановое под Ясиноватой.

Два жилых дома на северной окраине Донецка получили повреждения в результате массированного минометного обстрела со стороны войск Киева. Об этом сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Сегодня с 21:05 под массированным огнем со стороны вооруженных формирований Украины находится Донецкий аэропорт и населенный пункт Спартак. Обстрел ведется с применением различных видов вооружений, в том числе минометов калибрами 120 и 82 мм, — заявил руководитель представительства.

По данным СЦКК, в результате обстрела зафиксировано возгорание летней кухни в Киевском районе Донецка по улице Башкирской, 70. Кроме того, прямым попаданием мины была повреждена кровля жилого дома в селе Веселое по улице Набережной, 13.

Добавим, что за только за час украинские военнослужащие выпустили по району донецкого аэропорта и села Спартак свыше 30 мин калибрами 82 и 120 мм. Применялись также зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские снаряды уничтожили два дома на юге Республики
ВСУ-шников не отпускают домой и те сводят счеты с жизнью
Погода в Донецке сегодня: ночная свежесть сменится зноем
Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия
ВСУ обстреливают Донецк – взрывы слышны в самом центре города
Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник под Голубовским
В Попасной трактор наехал на мину ВСУ: тяжелые ранения получили два человека
В краеведческом музее Донецка открылась выставка к дню медработника
Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц
Генпрокуратура ДНР возбудила дела против четырех командиров ВСУ за приказы обстреливать Республику
В Донецке отметили татарский праздник «Сабантуй»
Дейнего: ВСУ, как всегда, перед планируемым разведением сил стали стрелять
В Зугрэсе полицейские задержали 19-летнего парня, совершившего разбойное нападение
Пушилин: Медики ДНР активно участвуют в интеграции Донбасса с Россией
Дейнего: Киев не подтвердил готовность к разведению сил у Станицы Луганской
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше 90 снарядов и мин
Басурин: ВСУ готовят обстрелы Авдеевки