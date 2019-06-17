Обстрел Донецка велся из 122-мм гаубиц: разрушено два дома

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-17T07:16:25+03:00

Работу украинской артиллерии слышали абсолютно все районы Донецка. Дончане не помнят такого с 2014 года

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Вечер воскресенья ознаменовался мощными обстрелами ДНР. Вооруженные формирования Украины за последние сутки открыли по селу Спартак на северной окраине Донецка огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм.

- Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел, — сказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Басурин.

Он добавил, что огонь по Спартаку был открыт с разрешения командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского. В свою очередь командиры 57-й и 24-й бригад Анатолий Мишанчук и Валерий Гудзь в последние сутки руководили обстрелами из минометов, гранатометов и стрелкового оружия поселков Александровка, шахты «Трудовская», шахты имени Абакумова на окраинах и в окрестностях Донецка, а также села Каштановое под Ясиноватой.

Два жилых дома на северной окраине Донецка получили повреждения в результате массированного минометного обстрела со стороны войск Киева. Об этом сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Сегодня с 21:05 под массированным огнем со стороны вооруженных формирований Украины находится Донецкий аэропорт и населенный пункт Спартак. Обстрел ведется с применением различных видов вооружений, в том числе минометов калибрами 120 и 82 мм, — заявил руководитель представительства.

По данным СЦКК, в результате обстрела зафиксировано возгорание летней кухни в Киевском районе Донецка по улице Башкирской, 70. Кроме того, прямым попаданием мины была повреждена кровля жилого дома в селе Веселое по улице Набережной, 13.

Добавим, что за только за час украинские военнослужащие выпустили по району донецкого аэропорта и села Спартак свыше 30 мин калибрами 82 и 120 мм. Применялись также зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU