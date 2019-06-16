2019-06-16T22:28:19+03:00
Политика

Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия

Бой слышат абсолютно все районы города: есть прилеты на Октябрьском, летит с позиций ВСУ в Песках
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вечер в Донецке перестал быть томным.Вечер в Донецке перестал быть томным.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вечер воскресенья перестал быть томным с наступлением сумерек. Казалось бы, романтика, полнолуние, спала дневная африканская жара. Но тут же город начал подпрыгивать от гулких раскатов взрывов. Очень хотелось верить, что это гром. Дождя и в самом деле давно не было. Но все сайты синоптиков твердили одно: без осадков.

Тут важно определить отличия грома от звука артиллерии. Гром звучит раскатисто и не повторяется через равные интервалы, один раскат у него не похож на другой. А с войной все иначе. Когда бушует гроза, не оживает донецкая перекличка. А сегодня в ней пишут все районы без исключения, даже самые тыловые.

Всегда тихий центр города с вальяжным бульваром Пушкина и те признали: громко, почти, как в 2014 году. Многие связывают это с приездом Зеленского в Донбасс.

Коллега, живущая в районе жд вокзала, говорит, что слышны даже пулеметные очереди.

- Как праздник, так у нас обязательно дискотека. Танцуем под минскую симфонию, - говорит моя знакомая, живущая в Киевском районе. – Летит со стороны Украины и приземляется где-то в районе аэропорта. Но мы уже научены опытом – погасят с полчаса и успокоятся. Главное, чтобы без жертв.

Уже сообщают, что на Октябрьском есть прилеты.

Относительно мирная жизнь, кажется, расслоила общество: одни сидят в кафе, другие – пытаются выжить. Но вот такие хорошо известные дончанам звуки сразу объединяют людей перед лицом опасности.

При этом скоро в Минске очередное заседание Контактной группы. А лучше бы оно состоялось где-нибудь на Октябрьском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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