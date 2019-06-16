2019-06-16T22:10:49+03:00
Политика

ВСУ обстреливают Донецк – взрывы слышны в самом центре города

Похоже, украинские военные пытаются прорваться по всей линии соприкосновения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ обстреливают Донецк – взрывы слышны в самом центре города. Фото: donetsk24.suВСУ обстреливают Донецк – взрывы слышны в самом центре города. Фото: donetsk24.su
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Несмотря на скорое заседание Контактной группы в Минске, украинские вояки устроили светопреставление. Донецкий аэропорт обстреливают так, что слышно в самом центре Донецка.

- Уже около получаса бьют из тяжелых вооружений, - говорят дончане. – Слышны и пулеметные очереди.

Горожане позабыли о сне практически во всех районах столицы. Стрельба слышна в обычно спокойной Пролетарке, в Киевском, Куйбышевском районах, бахает даже под Моспино.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 90 боеприпасов. Они применяли артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра (используются в гаубицах), минометы калибрами 82- и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов повреждены линии электропередачи в Набережном и Коминтерново. Кроме того, в Коминтерново от минометного огня пострадали два жилых дома по улице Ватутина, 4б и 6а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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