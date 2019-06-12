Шествие в честь Дня России прошло по главной улице Донецка

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-12T18:23:39+03:00

Шествие собрало несколько тысяч человек. Фото: ДАН

Дончане свой выбор подтверждают без устали с 2014 года

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Шествие по случаю Дня России прошло сегодня в центре столицы ДНР. По оценке организаторов, в мероприятии участвовало около 10 тысяч человек.

Колонна участников выдвинулась от здания главной библиотеки Республики — имени Крупской — и проследует до площади Ленина, где продолжатся торжества, включая выступление звезд российского шоу-бизнеса. В руках люди держат флаги Российской Федерации. Они скандируют: «Донбасс — это Россия!», «Россия — наш дом!», «Мы выбираем Россию!»

Торжественный митинг открыл масштабную праздничную программу ко Дню России на площади Ленина в центре Донецка.

В прилегающем к площади Первомайском сквере установлена фотозона с большим макетом российского паспорта. Эта инсталляция вызвала большой интерес у жителей. Дончан ждет концерт российских звезд.

В это же самое время идет война. Удар все так же держит горловское направление. Сегодня не единожды были прямые попадания в дома Зайцево. Чудом обошлось без жертв.

- Все говорят, что мы должны доказать, что наш выбор - Россия, - с горечью говорит Елена, жительница Горловки. - Мы его доказали еще в 2014 году и продолжаем доказывать каждый день. Бои в последнее время идут такие, что спать совершенно невозможно. Обидно, что где-то концерты, а где-то выживание под обстрелами.

Обстрелы Донбасса не прекращаются и в последние дни их интенсивность даже нарастает. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 367 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU