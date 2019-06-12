Обстрелы Донбасса: Только за сутки со стороны Украины прилетело 370 снарядов
Обстрелы Донбасса не прекращаются и в последние дни их интенсивность даже нарастает. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию ДНР. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 367 единиц.
Он добавил, что под огнем украинских силовиков оказались: Ясиноватая, а также расположенные вблизи города село Васильевка и поселок Минеральное; село Спартак к северу от Донецка; горловские поселки шахты им. Изотова, Доломитное и Зайцево; село Саханка на юге ДНР.
При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU