Обстрелы Донбасса: Только за сутки со стороны Украины прилетело 370 снарядов

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-12T11:39:15+03:00

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Обстрелы Донбасса не прекращаются и в последние дни их интенсивность даже нарастает. Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию ДНР. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 367 единиц.

Он добавил, что под огнем украинских силовиков оказались: Ясиноватая, а также расположенные вблизи города село Васильевка и поселок Минеральное; село Спартак к северу от Донецка; горловские поселки шахты им. Изотова, Доломитное и Зайцево; село Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU