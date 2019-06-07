Националистический батальон пытался прорвать линию защиты ДНР

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-07T13:13:22+03:00

Предыдущая провокация с ДРГ из 54-й бригады закончилась тем, что восемь военнослужащих Украины попали в плен. Фото: antimaydan.info

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Шестого июня националистический батальон Украины пытался прорвать линию защиты Народной милиции ДНР под Горловкой. Но сделать это им не удалось. В итоге националистам пришлось отступить с большими потерями в личном составе. Об этом сообщил сегодня в экстренном заявлении начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

— Вчера украинские националисты в количестве до 30 боевиков, предприняли попытку прорыва наших позиций на Горловском направлении. Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, — говорится в заявлении.

Во время отступления часть батальона противника наткнулась на мины и подорвалась. В итоге потери националистов составили: двое убитых и девять раненных боевиков из личного состава.

В спешке покидая передние рубежи защиты Республики и минные поля, сослуживцы совершенно забыли про двух своих товарищей и оставили их на поле боя.

— «Пиарщик на крови» Сырский совершенно не думает о том, что все попытки прорыва окончатся на стадии подхода к передним рубежам наших подразделений, — добавил Безсонов.

Но все это соответствует недавнему заявлению Зеленского, пообещавшему Донбассу жестокие обстрелы.

ИСТОЧНИК KP.RU