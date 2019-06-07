Мира можно не ждать: Зеленский сделал заявление по Донбассу

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-07T11:54:25+03:00

Еще недавно он обещал мир украинцам. Фото: 112.ua

Недавно президент Украины обещал мир своему народу, а сегодня пригрозил новыми обстрелами Донбасса со стороны ВСУ

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Получив поддержку 74% избирателей, понадеявшихся, что новый президент Украины принесет обещанный мир, Зеленский попросту кинул свой народ. Впрочем, с украинцами это происходит не впервые, потому не привыкать.

Президент Украины Зеленский заявил, что обострение ситуации в Донбассе свидетельствуют «о потере Россией контроля над сепаратистами». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями. Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией, - такое заявление президента Украины Владимира Зеленской размещено на Facebook администрации президента.

При этом, обстановка на линии фронта в Донбассе остается напряженной. Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать ДНР, усиливая интенсивность обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU