Иван Приходько: Всю ночь украинские боевики били Гольмовский

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-07T07:54:41+03:00

В результате обстрела поселок Доломитный и часть Гольмовского остались без электричества

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Обстановка на линии фронта в Донбассе остается напряженной. Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать ДНР, усиливая интенсивность обстрелов.

- Практически в течении всей ночи поселок Гольмовский подвергался обстрелу. В результате получено прямое попадание по адресу Больничная 16. Попадания в автокооператив Союз. Повреждены боксы 105,106,107,109,35,28. Уничтожен квадроцикл. Поселок Доломитный и часть Гольмовского без света, - сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Кроме того, как сообщалось ранее, ВСУ направили в район Попасной реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетехнику и автомобили с боеприпасами. На вновь оборудованных украинских позициях под Новозвановкой и Троицком размещены четыре БМП, танк и многоцелевой транспортер легкий бронированный. Одна САУ «Гвоздика» зафиксирована вблизи Валуйского.

ИСТОЧНИК KP.RU