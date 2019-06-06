ВСУ стянули к линии фронта в ЛНР реактивные системы залпового огня, самоходную артиллерию, бронетехнику

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-06T17:24:38+03:00

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ВСУ направили в район Попасной реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные артиллерийские установки (САУ), бронетехнику и автомобили с боеприпасами. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Позиция новой киевской власти относительно Донбасса изменилась только на словах… Несмотря на принятое решение трехсторонней Контактной группой в Минске о готовности развести силы и средства, украинские силовики продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения и наращивают группировку сил в зоне так называемой «ООС», - сказал он.

По его словам, минувшей ночью из Артемовска в сторону Попасной выдвинулась колонна военной техники ВСУ. В ее составе САУ, РСЗО «Град», танки, БМП, бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами.

На вновь оборудованных украинских позициях под Новозвановкой и Троицком размещены четыре БМП, танк и многоцелевой транспортер легкий бронированный. Одна САУ «Гвоздика» зафиксирована вблизи Валуйского.

ИСТОЧНИК KP.RU