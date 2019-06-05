Сотрудники Народной милиции ДНР предотвратили теракт в Донецке

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-05T16:46:44+03:00

святой для них день, должны быть сурово наказаны. В мечети «Ахать Джами» в день теракта находилось 70 людей. Никто не пострадал. Фото: armiyadnr.su

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5 июня украинские силовики предприняли вторую попытку совершения теракта по мусульманской общине Донбасса. Во время праздничной молитвы ВСУшники выпустили в направлении Донецка ударный беспилотник, напичканный взрывчаткой. К счастью, сотрудники Народной милиции ДНР во время сбили БПЛА. Так что теракт удалось вовремя предотвратить. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Украинскими боевиками из 24-й бригады, по приказу главаря Гудзя был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в районе Текстильщик города Донецка. Силами наших ПВО, беспилотный летальный аппарат противника был сбит, и теракт удалось предотвратить, — говорится в заявлении.

Также Даниил Безсонов обратился к международным организациям, миссии ОБСЕ и мусульманским общинам, чтобы они не закрывали глаза на подобные происшествия. Все те украинские командиры «беспредельщики», которые отдают приказы атаковать мирных жителей в святой для них день, должны быть сурово наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU