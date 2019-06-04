«Мы молились, чтобы выжили дети!» Что пережили мусульмане во время обстрела мечети в Донецке

Утром 4 июня украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне Донецка. Снаряды прилетели в то время, когда мусульмане начинали встречать один из главных для них праздников - Ураза-Байрам. Внутри находилось больше тридцати человек. Было немало детей.

«Всюду падали осколки»

По предварительной информации, всего прилетело девять снарядов, четыре из них прилетели в купол мечети. Люди в это время прятались от обстрела, кучковались на первом этаже и молились, чтобы выжить. К счастью, осколки никого не ранили, но дети получили шок. Многих эвакуировали с места обстрела.

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Осколки одного из снарядов отлетели в машину председателя общины, - говорит очевидец, который в это время находился на улице. - Пробило колеса, выбило окна, повредило весь автомобиль. Всюду летел металл, падали осколки, разлетелись бревна. Плакали женщины и дети.

Сейчас на месте обстрела ведут работы следователи, представители силовых структур и международные наблюдатели, поэтому, чтобы не мешать специалистам, доступ журналистов в мечеть пока ограничен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/712754" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказали об обстреле мечети в Донецке во время празднования Ураза-Байрама.

На подходе к мечети слышу несколько прилетов в этот район. Судя по всему, снаряды «легли» где-то вблизи.

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Мужчина выводит со двора троих детей. В момент обстрела они находились внутри со знакомыми. А он торопился к ним с железнодорожного вокзала.

- Когда я услышал взрывы, мое сердце вздрогнуло. Сильно испугался за детей, - с трудом сдерживая эмоции, говорит отец. – Они сейчас в шоковом состоянии. Я молился по пути, чтобы с ними ничего не случилось.

Пережидали на первом этаже

Кто-то из мусульман не расходится. Пытаются прийти в себя на месте. Женщины около ступенек громко обсуждают то, как у них перед глазами пролетела вся жизнь.

- Обстрел начался во время празднования? – спрашиваю очевидцев.

- Празднование еще не начали, но люди были. Детей было много – все они в шоке.

- Как успели спуститься в подвал?

- Мы в подвал не спускались. Мы на первом этаже спрятались и молились, чтобы все в живых остались, чтобы выжили дети. Никого не ранило. В купол попали снаряды.

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

На месте работы вели и международные наблюдателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Четыре?

- Не знаем. Стреляли часто. Попало вверх и сбоку.

- Мечеть не в первый раз обстреливается?

- Первый раз пять лет назад. Прямо в зал попали снаряды. Стекла все вынесло. Когда уже прекратят это все. Люди хотят только мира, а те никак не успокоятся. Как специально. А как можно было в праздник попасть в мечеть и не специально? Никак.

С приходом Зеленского к власти на Украине - обстрелы усилились

С приходом Зеленского к власти, обстрелы Республик Донбасса только усилились. Президент Украины продолжает политику Порошенко. Ежедневные обстрелы, разрушения, страдания людей – все это продолжается.

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Люди начинают вспоминать самые ожесточенные дни войны, когда по ночам приходилось сидеть в подвале, а спать – подальше от окон. Только за неделю украинские военные выпустили по Республике четыре с половиной тонны боеприпасов.

Дончане считают, что это происходит по вине Зеленского. После инаугурации прошло уже две недели - за этот период он ничего не предпринял.

- Такая трусость или же отсутствие желания закончить войну продолжает уносить жизни людей и вынуждает людей страдать, - считают жители прифронтовых районов.

Бездействием в этой ситуации Зеленский показывает свое бессилие. В предвыборной риторике четко читалось – войны больше не будет. Но делать оказалось сложнее, чем говорить.