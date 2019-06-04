2019-06-04T10:24:01+03:00
Политика

В Донецке, в главный праздник мусульман – Ураза-байрам, ВСУ обстреляли мечеть полную людей

Украинские силовики обстреляли главную мечеть Донецка во время праздника [видео]
Ольга ГОРДО
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Мечеть Ахать Джами первая и самая большая мечеть в Донбассе. Фото: sprotyv.infoМечеть Ахать Джами первая и самая большая мечеть в Донбассе. Фото: sprotyv.info
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Сегодня утром украинские силовики обстреляли мечеть Ахать Джами, которая находится в Ккуйбышевском районе Донецка. Сегодня мусульманский мир отмечает большой праздник – Ураза-байрам и в мечети, несмотря на ранний час, было полно народу. Именно в это время начался обстрел. Четыре снаряда попали в купол мечети. Люди спустились в подвал.

Сообщение об этом появилось на страничке главы Горловской администрации Ивана Приходько,

- Нет слов! В донецкой мечети имени Ахатя Брагина началось празднование праздника Ураза Байрам! И в этот момент ровно четыре попадания в купол. Люди перешли в подвал. Была полная мечеть. Ну как это назвать?, - говорится в сообщении.

Эту же информацию «КП» подтвердил источник, который вместе с семьей поехал совершить праздничную молитву ид-намаз.

- Все оцеплено, кругом милиция. К мечети никого не пускают. Да, было четыре попадания в купол, - сообщил он.

Напомним, что сегодня мусульманский мир отмечает праздник Ураза-байрам. Это один из двух главных дней исламского календаря. В этот день заканчивается пост, который длился в течение священного месяца Рамадан.

Обстрел мечети.Видео: Р.Замдыханов! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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