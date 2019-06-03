ВСУ обстреляли рабочих, которые восстанавливали электричество в пригороде Донецка

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-03T14:55:35+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Во время восстановительных работ на объектах электроснабжения в поселке Спартак, Вооруженные силы Украины открыли огонь по ремонтной бригаде. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины препятствуют восстановлению электроснабжения в Спартаке. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь из СПГ по району проведения ремонтно-восстановительных работ в селе, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует. Детали произошедшего уточняются.

Напомним, что утром 3 июня ВСУ обстреляли автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU