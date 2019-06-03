ВСУ обстреляли рабочих, которые восстанавливали электричество в пригороде Донецка
Во время восстановительных работ на объектах электроснабжения в поселке Спартак, Вооруженные силы Украины открыли огонь по ремонтной бригаде. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Вооруженные формирования Украины препятствуют восстановлению электроснабжения в Спартаке. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь из СПГ по району проведения ремонтно-восстановительных работ в селе, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует. Детали произошедшего уточняются.
Напомним, что утром 3 июня ВСУ обстреляли автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции.
ИСТОЧНИК KP.RU