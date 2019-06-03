ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-03T13:35:43+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

- С 05:25 ВСУ ведут массированный минометный огонь в направлении Ясиноватой. В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в Ясиноватую, - говорится в сообщении.

Автобус ДФС покинул место происшествия, никто не пострадал. Персонал находится в укрытии.

ИСТОЧНИК KP.RU