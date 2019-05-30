2019-05-30T10:07:58+03:00
Политика

Украинские пограничники в Донбассе любят коноплю

Старший сержант Погранслужбы снабжал наркотиками сослуживцев
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Перед выходом в наряд украинских пограничников надо проверять кровь на содержание наркотиков. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПеред выходом в наряд украинских пограничников надо проверять кровь на содержание наркотиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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В Донецком погранотряде еще не успели отмыться от уголовного дела, связанного с поборами в пункте пропуска «Новотроицкое», как грянул новый скандал. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали пограничника за торговлю наркотиками.

- В Краматорске Донецкой области осуществляется досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества пограничником, - сообщили в ГБР. - По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы «Бахмут» неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство растительного происхождения зеленого цвета.

По заключению экспертизы вещество, которое продавал пограничник, является особо опасным наркотическим средством – каннабисом. Это официальное название марихуаны и конопли.

Можно только догадываться, насколько были адекватны доблестные пограничники, которые в состоянии наркотического опьянения несли службу в пунктах пропуска.

В случае доказательства вины старшему сержанту грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Если не откупится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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