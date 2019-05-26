За сутки ВСУ потеряли пять боевиков, которые обстреливали Донбасс

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-26T16:23:28+03:00

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В результате ответного огня Народной милиции ДНР, украинская сторона понесла потери среди своих боевиков: двое были убиты, трое получили ранения. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

— В результате ответного огня наших защитников, из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений, два украинских боевика уничтожено, три ранено, — говорится в заявлении.

Напомним, что 26 мая ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв пять населенных пунктов в Донецком направлении сразу с трех позиций - 24-й, 57-й и 93-й украинских бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU