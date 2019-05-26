За сутки ВСУ потеряли пять боевиков, которые обстреливали Донбасс
В результате ответного огня Народной милиции ДНР, украинская сторона понесла потери среди своих боевиков: двое были убиты, трое получили ранения. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.
— В результате ответного огня наших защитников, из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений, два украинских боевика уничтожено, три ранено, — говорится в заявлении.
Напомним, что 26 мая ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв пять населенных пунктов в Донецком направлении сразу с трех позиций - 24-й, 57-й и 93-й украинских бригад.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Об этом сообщили в СЦКК
ВСУ выпустили по ДНР 299 боеприпасов
ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР из миномётов, различных видов гранатомётов, орудий БМП и БТР, зенитных установок и стрелкового оружия (Подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»