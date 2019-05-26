ВСУ выпустили по ДНР 299 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-26T11:56:11+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня.

- Украинские солдаты выпустили по Республике 299 боеприпасов, - говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли Минеральное, Весёлое, Жабичево, Спартак, Старомихайловку.

- Обстреливали из миномётов, различных видов гранатомётов, орудий БМП и БТР, зенитных установок и стрелкового оружия. Жертв и повреждений в результате обстрелов нет, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU