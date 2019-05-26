ВСУ выпустили по ДНР 299 боеприпасов
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня.
- Украинские солдаты выпустили по Республике 299 боеприпасов, - говорится в сообщении.
ВСУ обстреляли Минеральное, Весёлое, Жабичево, Спартак, Старомихайловку.
- Обстреливали из миномётов, различных видов гранатомётов, орудий БМП и БТР, зенитных установок и стрелкового оружия. Жертв и повреждений в результате обстрелов нет, - рассказали в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU