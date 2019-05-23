2019-05-23T22:07:32+03:00
Политика

МГБ ДНР: Задачей задержанных украинских боевиков являлось проведение террористических актов на территории Республики

Задание и цели указанной диверсионной группе отработаны совместно ГУР МО Украины и СБ Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинская сторона пытается скрыть факт использования ДРГ в Донбассе. Фото: ДАНУкраинская сторона пытается скрыть факт использования ДРГ в Донбассе. Фото: ДАН
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Министерство государственной безопасности ДНР сегодня впервые прокомментировало следственно-оперативные действия с задержанными 22 мая украинскими военнослужащими.

- На данный момент в ходе проверки подтверждена информация о том, что основной задачей задержанных военнослужащих ВСУ являлась организация и проведение террористических актов на территории Республики. Также установлено, что задание и цели указанной диверсионной группе отработаны совместно ГУР МО Украины и СБ Украины, — отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что военнослужащие Народной милиции в результате спецоперации задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу. При обыске была изъята взрывчатка, а также документы и форма образца ДНР. О задержании силовиков Киева сообщили также в штабе «ООС».

По предварительной информации, ДРГ готовила теракт на территории Республики.

В Донбассе этот факт связывают со вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского.

- Он так много говорил о мире, но мы видим желание продолжать войну. Зеленский своими первыми шагами на должности президента подтверждает это, - говорят простые дончане, которые заявления украинского президента всерьез не воспринимают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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