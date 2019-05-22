В ДНР задержали крупную группу украинских диверсантов, которая готовила теракт на территории Республики

Группа украинских диверсантов задержана военнослужащими Донецкой Народной Республики сегодня утром. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня в ходе успешно проведенной операции НМ ДНР, была задержана ДРГ противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия, — сказано в заявлении.

По предварительной информации, ДРГ готовила теракт на территории Республики. Сейчас задержанных допрашивают сотрудники МГБ ДНР.

О количестве задержанных не сообщается. Однако украинская сторона, с целью скрыть факт использования ДРГ, уже сделала заявление по этому поводу. Штаб операции объединенных сил в Донбассе заявил о задержании силами ДНР восьмерых военнослужащих ВСУ к югу от Донецка, которые якобы отклонились от маршрута и попали на территорию ДНР, где и были задержаны.

В Донбассе этот факт связывают со вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского.

- Он так много говорил о мире, но мы видим желание продолжать войну. Зеленский своими первыми шагами на должности президента подтверждает это, - говорят простые дончане, которые заявления украинского президента в серьез не воспринимают.