Слет юных техников прошел в ДНР

СЕГОДНЯ 19:56 2019-05-19T19:56:11+03:00

10 команд и 50 воспитанников со всей Республики приняли участие в слете

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Слет юных техников собрал сегодня в Донецком республиканском центре технического творчества 50 участников из разных городов и районов Республики.

- Слет юных техников стал уже традиционным. Его проводят пятый год подряд, чтобы поддержать одаренных детей, занимающихся конструкторской деятельностью. В мероприятии приняли участие 50 талантливых воспитанников в составе 10 команд из Донецка, Макеевки, Енакиево, Горловки, Шахтерска, Тореза, Харцызска и Дебальцево, где сегодня действуют свои станции юных техников, — рассказала заместитель директора учреждения Ирина Забавская.

В рамках слета состоялась выставка научно-технического творчества учащейся молодежи, прошли мастер-классы автомоделистов, картингистов и судомоделистов.

Были и конкурсы – рисунка на асфальте, технической смекалки, презентации своего центра творчества и другие.

Первое место в общекомандном зачете завоевал Донецкий республиканский центр технического творчества, а ребята из команд Станций юных техников №1 и №2 Донецка заняли второе и третье места.

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ИСТОЧНИК KP.RU