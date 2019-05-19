Слет юных техников прошел в ДНР
Слет юных техников собрал сегодня в Донецком республиканском центре технического творчества 50 участников из разных городов и районов Республики.
- Слет юных техников стал уже традиционным. Его проводят пятый год подряд, чтобы поддержать одаренных детей, занимающихся конструкторской деятельностью. В мероприятии приняли участие 50 талантливых воспитанников в составе 10 команд из Донецка, Макеевки, Енакиево, Горловки, Шахтерска, Тореза, Харцызска и Дебальцево, где сегодня действуют свои станции юных техников, — рассказала заместитель директора учреждения Ирина Забавская.
В рамках слета состоялась выставка научно-технического творчества учащейся молодежи, прошли мастер-классы автомоделистов, картингистов и судомоделистов.
Были и конкурсы – рисунка на асфальте, технической смекалки, презентации своего центра творчества и другие.
Первое место в общекомандном зачете завоевал Донецкий республиканский центр технического творчества, а ребята из команд Станций юных техников №1 и №2 Донецка заняли второе и третье места.
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