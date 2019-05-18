Разведка ДНР: Украинские военные занимают дома мирных жителей

18 Май 20:47 2019-05-18T20:47:37+03:00

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В Волновахском районе среди населения начинается паника - вояки незалежной занимают их дома.Таких случаев становится все больше.

- О том, что они будут занимать наши дома, топтать огороды - мы слышали еще пять лет назад, - говорит жительница подконтрольного Киеву Волновахского района Оксана. - Но теперь это стало страшной реальностью. Заняли дом моей кумы. Она приходит ко мне, плачет... А что делать? Молчит, потому что родные у нее на другой территории. Даже не знаю - что делать, если они ко мне в дом заявятся. Защитить меня некому - муж - инвалид, не ходит.

Напомним, морские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ заняли жилые дома в поселках Николаевка и Новогнатовка. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки ДНР.

- Жильцов поставили перед фактом: либо им придется терпеть «квартирантов» и выполнять роль обслуживающего персонала, либо покинуть свои дома, — заявил Безсонов.

Кстати, платить за коммуналку будут домовладельцы. Жаловаться властям бесполезно - считают люди..

ИСТОЧНИК KP.RU