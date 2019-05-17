2019-05-17T23:35:04+03:00
Политика

Морские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ наглым способом отбирают у жителей Донбасса дома

Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики
Никита МАКАРЕНКОВ
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Морские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ наглым способом отбирают у жителей Донбасса дома. Фото: ucoz.comМорские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ наглым способом отбирают у жителей Донбасса дома. Фото: ucoz.com
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, со ссылкой на данные разведки, сообщил о том, что морские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ занимают жилые дома мирных жителей на временно подконтрольной Украине территории Донбасса под Волновахой. В частности - в Николаевке и Новогнатовке.

- Жильцов поставили перед фактом: или им придется терпеть таких «квартирантов» и выполнять роль обслуживающего персонала, или покинуть свои дома, - сказал Безсонов.

Пострадавшие, которые остались без крыши над головой, пытались жаловаться в полицию и властям, но тщетно – на их защиту никто не встал. К тому же, они должны оплачивать коммунальные услуги, которыми пользуются украинские вояки. Задолженности тем временем растут и исчисляются десятками тысяч гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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