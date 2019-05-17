Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя

СЕГОДНЯ 21:13 2019-05-17T22:28:21+03:00

Иван Приходько рассказал, что в Горловке во время обстрела ВСУ ранен мирный житель. Фото: riafan.ru

Об этом рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько

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В Русском крае на севере прифронтовой Горловки ранило 34-летнего мирного жителя. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- При обстреле поселка Русский край ранение получил житель 1985 года рождения, проживающий на улице Полярная в доме № 10, - сказал Иван Сергеевич.

Мужчину ранило осколком в правое предплечье. На место происшествия для уточнения информации о последствиях артобстрела выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что сегодня утром ВСУ обстреляли из тяжелого вооружения район Ясиноватой. Вояки выпустили по Крутой Балке полтора десятка 120-миллиметровых мин.

ИСТОЧНИК KP.RU