Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя
В Русском крае на севере прифронтовой Горловки ранило 34-летнего мирного жителя. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- При обстреле поселка Русский край ранение получил житель 1985 года рождения, проживающий на улице Полярная в доме № 10, - сказал Иван Сергеевич.
Мужчину ранило осколком в правое предплечье. На место происшествия для уточнения информации о последствиях артобстрела выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Напомним, что сегодня утром ВСУ обстреляли из тяжелого вооружения район Ясиноватой. Вояки выпустили по Крутой Балке полтора десятка 120-миллиметровых мин.
ИСТОЧНИК KP.RU