2019-05-17T11:07:29+03:00
Политика

ВСУ сегодня утром выпустили полтора десятка мин по району Ясиноватой

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боеприпасы прилетали в Ясиноватую не единождыУкраинские боеприпасы прилетали в Ясиноватую не единождыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ сегодня утром выпустили по Крутой Балке, что под Ясиноватой, полтора десятка 120-миллиметровых мин. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 07.35 до 08.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: город Авдеевка – село Крутая Балка, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее в результате артобстрела с украинской стороны повреждения получил дом в поселке Донецк-Северный в пригороде Ясиноватой. За минувшие сутки ВСУ 13 раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР 314 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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