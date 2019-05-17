ВСУ сегодня утром выпустили полтора десятка мин по району Ясиноватой
ВСУ сегодня утром выпустили по Крутой Балке, что под Ясиноватой, полтора десятка 120-миллиметровых мин. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- С 07.35 до 08.20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: город Авдеевка – село Крутая Балка, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее в результате артобстрела с украинской стороны повреждения получил дом в поселке Донецк-Северный в пригороде Ясиноватой. За минувшие сутки ВСУ 13 раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР 314 боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU