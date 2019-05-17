2019-05-17T14:18:26+03:00
Политика

Во время утреннего обстрела ВСУ был ранен мирный житель Первомайска

В это время он шел на работу
Екатерина Сорока
Поделиться:
Комментарии: comments1
Через час электричество в больнице восстановили. Фото: naspravdi.infoЧерез час электричество в больнице восстановили. Фото: naspravdi.info
Изменить размер текста:

Сегодня утром вооружённые силы Украины открыли огонь из минометов по Первомайску. Не посчастливилось в этот день одному из мирных жителей города. По пути на работу из-за взрыва мины он получил серьезную травму в область таза. Об этом сообщили в администрации города Первомайск.

— В 7.45 ВСУ открыли огонь по Первомайску и окрестностям города, в результате которого был ранен Вафин Сергей Иванович 1962 года рождения. Пострадавший получил минно-взрывную травму в области таза и правой нижней конечности. На момент приезда скорой помощи находился в сознании, — рассказали в горадминистрации.

Сотрудники скорой помощи доставили его в Центральную городскую больницу. Но из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи. И потому в Центральной больнице помочь пострадавшему не удалось.

Не став дожидаться приезда сотрудников РЭС скорая помощь госпитализировала Сергея Ивановича в областную больницу в Стаханове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Тихая охота» в Донбассе закончилась для двух грибников отравлением
Дарья Морозова в Донецке встретилась с новой главой Красного Креста Флоранс Жиллетт
В России намерены признать ученые степени ДНР и ЛНР
Глава ЛНР предложил объединить силы России и Республик для противостояния русофобии Запада
В прифронтовой Горловке спасатели и полицейские спасли троих мужчин из горящей машины
С начала года врачи ДНР оказали помощь почти двум тысячам пациентам из подконтрольной Киевом территории Донбасса
«Славим родной Донецк!»: в столице ДНР состоялся праздник, посвященный подведению итогов учебного года
В МВД ЛНР рассказали о требованиях к фотографиям для оформления паспорта РФ
«Тайны музейных залов»: в Донецке покажут спектакль, приуроченный Международному дню музеев
В Первомайске из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи
ВСУ сегодня утром выпустили полтора десятка мин по району Ясиноватой
ВСУ перебросили в Донбасс 33 единицы боевой техники «Ураган» и «Град»
В копанке под Брянкой погиб мужчина
В Луганске прошел чемпионат среди молодых стилистов, парикмахеров и визажистов
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, местами слабый дождь
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 13 раз нарушили «режим тишины»
«Тайны мировой нумизматики»: в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Война и деньги»
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода в Донецке: в городе ясный погожий день, небольшая облачность, до +28
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР