Во время утреннего обстрела ВСУ был ранен мирный житель Первомайска

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-17T14:18:26+03:00

В это время он шел на работу

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Сегодня утром вооружённые силы Украины открыли огонь из минометов по Первомайску. Не посчастливилось в этот день одному из мирных жителей города. По пути на работу из-за взрыва мины он получил серьезную травму в область таза. Об этом сообщили в администрации города Первомайск.

— В 7.45 ВСУ открыли огонь по Первомайску и окрестностям города, в результате которого был ранен Вафин Сергей Иванович 1962 года рождения. Пострадавший получил минно-взрывную травму в области таза и правой нижней конечности. На момент приезда скорой помощи находился в сознании, — рассказали в горадминистрации.

Сотрудники скорой помощи доставили его в Центральную городскую больницу. Но из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи. И потому в Центральной больнице помочь пострадавшему не удалось.

Не став дожидаться приезда сотрудников РЭС скорая помощь госпитализировала Сергея Ивановича в областную больницу в Стаханове.

ИСТОЧНИК KP.RU