2019-05-17T12:06:53+03:00
Политика

В Первомайске из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи

Оборвалось 150 метров проводов
Екатерина Сорока
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В 7.25 произошло автоматическое отключение электроэнергии из-за обстрелов. Фото: ubr.uaВ 7.25 произошло автоматическое отключение электроэнергии из-за обстрелов. Фото: ubr.ua
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Сегодня утром украинская сторона начала обстрел Первомайска. Из-за чего в этом районе была повреждена линия передачи сразу в трех пролетах. То есть ремонтникам придется восстанавливать 150 метров проводов. Об этом сообщили в администрации Первомайска.

— В районе обстрела были нанесены повреждения на трех пролетах линии электропередачи – обрыв 150 метров проводов. Сейчас специалисты из районных электрических сетей ждут разрешения на проведение ремонтно-восстановительных работ, — рассказали в администрации.

Утренние обстрелы ВСУ были направлены преимущественно по внешним границам города, а именно в район Менжинского кладбища. Однако не далеко от него находятся такие коммунальные учреждения, как детский сад, роддом, котельная и Центральная городская больница. Они на время были обесточены. Но благодаря оперативным действиям службы РЭС через час учреждения уже были запитаны электричеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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