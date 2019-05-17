В Первомайске из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-17T12:06:53+03:00

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Сегодня утром украинская сторона начала обстрел Первомайска. Из-за чего в этом районе была повреждена линия передачи сразу в трех пролетах. То есть ремонтникам придется восстанавливать 150 метров проводов. Об этом сообщили в администрации Первомайска.

— В районе обстрела были нанесены повреждения на трех пролетах линии электропередачи – обрыв 150 метров проводов. Сейчас специалисты из районных электрических сетей ждут разрешения на проведение ремонтно-восстановительных работ, — рассказали в администрации.

Утренние обстрелы ВСУ были направлены преимущественно по внешним границам города, а именно в район Менжинского кладбища. Однако не далеко от него находятся такие коммунальные учреждения, как детский сад, роддом, котельная и Центральная городская больница. Они на время были обесточены. Но благодаря оперативным действиям службы РЭС через час учреждения уже были запитаны электричеством.

ИСТОЧНИК KP.RU