По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге

16 Май 18:13 2019-05-16T18:31:59+03:00

В группировку входили 12 человек, шесть из них — полицейские

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В пресс-службе МВД ДНР рассказали об успешной операции сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД. Они задержали двенадцать участников организованной преступной группы по подозрению в хищении топлива в больших объемах.

- ОПГ занималась хищениями дизельного топлива, выделяемого локомотивному депо государственного предприятия «Донецкая железная дорога» для заправки тепловозов предприятия, – сказано в сообщении пресс-службы.

Группа действовала на протяжении двух лет. Ежемесячно участники похищали около 100 тонн. В МВД подчеркнули, что действия арестованных квалифицированы в порядке ч. 4 ст. 172 УК ДНР (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU