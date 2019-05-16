2019-05-16T18:22:37+03:00
Политика

Полицейские украли на Донецкой железной дороге дизтопливо стоимостью два миллиона долларов

Задержаны 12 участников преступной группировки [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У железной дороги каждый месяц крали по 100 тонн дизтоплива. Фото: tengrinews.kzУ железной дороги каждый месяц крали по 100 тонн дизтоплива. Фото: tengrinews.kz
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- Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД ДНР пресекли деятельность организованной преступной группы из 12 человек, шестеро из которых являлись сотрудниками полиции. ОПГ занималась хищениями дизельного топлива, выделяемого локомотивному депо госпредприятия «Донецкая железная дорога» для заправки тепловозов предприятия, – сообщили сегодня в пресс-службе МВД Республики.

Сотрудник УБОП рассказал о схеме, по которой действовали расхитители.

- Руководитель отдела ДЖД выделял дизтопливо для заправки тепловозов и передавал информацию участникам группировки, - сообщил полицейский. - В назначенное время в депо приезжали бензовозы и вывозили топливо Их сопровождали сотрудники полиции - они обеспечивали беспрепятственный проезд по всему маршруту, в том числе через блокпосты.

Группировка действовала в течение двух лет. Ежемесячно похищали 100 тонн топлива. Для понимания объемов украденного за два года – это примерно 40 железнодорожных цистерн. Если перевести в литры – то более 2 миллионов 800 тысяч литров. Если сейчас продать такое количество на заправках, получится «доход» свыше 137 миллионов рублей. По курсу – более двух миллионов долларов.

Действия арестованных квалифицированы как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Преступная группа на Донецкой железной дороге действовала на протяжении двух лет.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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