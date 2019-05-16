Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке

16 Май 17:07 2019-05-16T17:07:32+03:00

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16 мая украинская сторона открыла огонь в направлении Ясиноватой. В этот самый момент по трассе вблизи населенного пункта проезжал автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Они попали в самый разгар минометного обстрела. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Сегодня в 14.55 вооруженные силы Украины открыли огонь с применением минометов калибром 120 и 82 миллиметров. Под обстрел попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в населенном пункте Ясиноватая, — сказали в СЦКК.

К счастью, водитель и пассажиры автобуса не пострадали. И как известно из сообщения представительства они уже покинули место происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU