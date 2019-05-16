2019-05-16T10:33:41+03:00
Политика

В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ

Больше двух часов персонал станции находился в укрытии
Екатерина Сорока
Поделиться:
ВНС расположена в селе в окрестностях Ясиноватой. Фото: freeradio.com.uaВНС расположена в селе в окрестностях Ясиноватой. Фото: freeradio.com.ua
Изменить размер текста:

15 мая вечером украинские силовики проигнорировали запрос ДНР о прекращении огня вблизи Васильевской насосной станции, который был необходим, чтобы закончить ремонт. Вечером ВСУ снова открыли огонь. В связи с чем работникам пришлось провести больше двух часов в укрытии. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

— Представительство обратилось непосредственно к сотрудникам Донецкого офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в установлении устойчивого режима прекращения огня со стороны ВСУ, — говорится в сообщении.

Также в сообщении было сказано, что украинские силовики не случайно выбрали своей целью обстрел районов вблизи Васильевской насосной башни. Таким образом, они хотят оттянуть момент полного восстановления работы ВНС.

За прошедшие сутки ВСУ трижды пытались обстрелять станцию, ее сотрудники вынуждены были сидеть в укрытии больше двух часов, а жилые районы по обе стороны линии соприкосновения не получают достаточное количество воды.

— Призываем международные организации содействовать восстановлению режима тишины на ВНС с целью недопущения остановки данного жизненно важного объекта инфраструктуры, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР
Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе
По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке
Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука
В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5
Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине
Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре
В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса
Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк
На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен
За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд
Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке
Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны
Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко
В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны