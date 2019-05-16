В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ

16 Май 10:33 2019-05-16T10:33:41+03:00

Больше двух часов персонал станции находился в укрытии

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15 мая вечером украинские силовики проигнорировали запрос ДНР о прекращении огня вблизи Васильевской насосной станции, который был необходим, чтобы закончить ремонт. Вечером ВСУ снова открыли огонь. В связи с чем работникам пришлось провести больше двух часов в укрытии. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

— Представительство обратилось непосредственно к сотрудникам Донецкого офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в установлении устойчивого режима прекращения огня со стороны ВСУ, — говорится в сообщении.

Также в сообщении было сказано, что украинские силовики не случайно выбрали своей целью обстрел районов вблизи Васильевской насосной башни. Таким образом, они хотят оттянуть момент полного восстановления работы ВНС.

За прошедшие сутки ВСУ трижды пытались обстрелять станцию, ее сотрудники вынуждены были сидеть в укрытии больше двух часов, а жилые районы по обе стороны линии соприкосновения не получают достаточное количество воды.

— Призываем международные организации содействовать восстановлению режима тишины на ВНС с целью недопущения остановки данного жизненно важного объекта инфраструктуры, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU