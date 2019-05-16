2019-05-16T12:58:07+03:00
Политика

Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре

ВСУ обстреливают территорию ДНР не только вечером, но и утром
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Представители ДНР в СЦКК почти ежедневно фиксируют повреждения жилых домов от обстрелов ВСУ. Фото: dnr-sckk.ruПредставители ДНР в СЦКК почти ежедневно фиксируют повреждения жилых домов от обстрелов ВСУ. Фото: dnr-sckk.ru
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Напряжение вдоль линии соприкосновения в Донбассе продолжает нарастать. Украинские силовики все чаще стреляют не только вечером, но и утром. Огонь из минометов и БМП ведется не только по позициям защитников ДНР, но и по жилым домам.

- Сегодня в результате обстрела повреждение кровли получил жилой дом в поселке Донецк-Северный в пригороде Ясиноватой, расположенный по адресу: улица Привокзальная, 20, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - Огонь по указанному району был открыт около семи часов утра. Применялось вооружение БМП-2.

Также сегодня утром ВСУ обстреляли из минометов районы поселков Спартак, Луганское, Васильевка и Яковлевка в окрестностях Донецка и Ясиноватой.

А 15 мая ВСУ за сутки 20 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР свыше 200 боеприпасов. Под огнем оказались районы поселков шахты «Трудовская», Александровка и Сигнальное под Донецком, села Васильевка, Минеральное и Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой, горловский поселок шахты имени Гагарина, Докучаевск и села Ленинское, Красноармейское и Саханка на юге ДНР.

Были повреждены четыре жилых дома. Так, в результате минометного обстрела со стороны Марьинки по направлению Александровки под Донецком повреждения остекления и кровли получили три жилых дома по улицам Челюскинцев, Шевченко и Ленина. В поселке Сигнальное был поврежден дом по улице Гагарина. Лишь по счастливой случайности никто из минных жителей не пострадал.

Также вчера ВСУ несколько раз обстреляли район Васильевской насосной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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