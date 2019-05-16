За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд
История со скандальным интервью ВВС, в котором министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей республик Донбасса мразями, получила логическое продолжение
Окружной административный суд города Киева получил два иска к Реве.
- По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины – жителей «оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку, – говорится в сообщении пресс-службы окружного админсуда.
Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам. Среди требований иска – признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.
ИСТОЧНИК KP.RU