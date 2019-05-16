2019-05-16T10:45:34+03:00
Политика

За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд

От министра соцполитики Украины требуют воздержаться от оскорблений жителей ЛДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Борьба с пенсионерами из республик Донбасса стала для Андрея Ревы «идеей фикс» Фото: bigmir.netБорьба с пенсионерами из республик Донбасса стала для Андрея Ревы «идеей фикс» Фото: bigmir.net
Изменить размер текста:

История со скандальным интервью ВВС, в котором министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей республик Донбасса мразями, получила логическое продолжение

Окружной административный суд города Киева получил два иска к Реве.

- По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины – жителей «оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку, – говорится в сообщении пресс-службы окружного админсуда.

Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам. Среди требований иска – признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР
Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе
По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке
Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука
В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5
Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине
Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре
В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса
Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк
На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен
Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке
В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ
Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны
Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко
В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны