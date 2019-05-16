За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд

16 Май 10:45 2019-05-16T10:45:34+03:00

Борьба с пенсионерами из республик Донбасса стала для Андрея Ревы «идеей фикс» Фото: bigmir.net

От министра соцполитики Украины требуют воздержаться от оскорблений жителей ЛДНР

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История со скандальным интервью ВВС, в котором министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей республик Донбасса мразями, получила логическое продолжение

Окружной административный суд города Киева получил два иска к Реве.

- По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины – жителей «оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку, – говорится в сообщении пресс-службы окружного админсуда.

Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам. Среди требований иска – признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

ИСТОЧНИК KP.RU