2019-05-01T15:04:51+03:00
Политика

Пенсионерка из Донецка - Андрею Реве, назвавшего дончан мразями: На самом деле мои две пенсии меньше, чем одна минимальная в России

За что министр социальной политики Украины оскорбил пожилых жителей республик Донбасса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киевские власти превратили жителей ЛДНР в «туристов». Фото: youtube.com/OSCESpecialMonitoringMissiontoUkraineКиевские власти превратили жителей ЛДНР в «туристов». Фото: youtube.com/OSCESpecialMonitoringMissiontoUkraine
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После появления скандального сюжета ВВС, в котором министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей республик Донбасса мразями, получающими по две пенсии, глава ведомства попытался оправдаться на своей странице в «Фейсбук». Мол, фраза была вырвана из получасового интервью и использована как иллюстрация якобы его личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающим на «оккупированной» территории.

И ЖАЛКИЙ ЛЕПЕТ ОПРАВДАНЬЯ

- Я считаю негодями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, - написал Рева в соцсети.

Тем самым, министр еще раз подтвердил свое отношение к дончанам и луганчанам: если не мрази, то негодяи. А еще Рева заявил, что сегодня всем гражданам Украины, проживающим на территориях республик Донбасса, выплачиваются пенсии после личного обращения на подконтрольной Киеву территории. Однако признался, что все же часть пенсионеров ЛДНР не может пересечь линию разграничения из-за физической немощи, а некоторые - из-за страха встречи с украинскими правоохранителями.

При этом Рева не сказал, как все-таки решить проблему выплат пенсий немощным инвалидам. И почему должны оставаться без пенсии те, кто боится поехать из Донбасса на Украину. Ведь даже сидящих за украинской решеткой уголовников никто не лишает пенсий за совершенные преступления. Отмазки киевских властей типа – вернем все пенсии после восстановления контроля Украины над этой территорией – уже не устраивают ни правозащитников, ни международные организации. Как и привязка выплат пенсий к справкам переселенцев – для тех, кто вынужден регулярно ездить в незалежную за своими кровными.

ГЛАВНЫЙ БОРЕЦ С «ТУРИСТАМИ»

Так совпало, Андрея Реву, пытавшегося сохранить свое реноме, сдал с потрохами замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутреннее перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука. Он признал, что на самом деле не «российские оккупанты», а власти Украины фактически подтолкнули большое количество пожилых людей из ЛДНР «липово» регистрироваться в качестве переселенцев. И за это многие граждане Украины стали упрекать и травить дончан и луганчан, называя «пенсионными туристами»

Еще замглавы МинВОТ сообщил, что многие из международных партнеров высказали свое несогласие с украинским правительством о невыплате пенсий жителям неподконтрольных территорий.

- Многократно этот вопрос поднимал, например, посол Евросоюза Хьюг Мингарелли. Фактически это позиция всех наших партнеров, - сказал Тука.

Однако, по его словам, иное мнение имеют Пенсионный фонд Украины и Минсоцполитики.

Между прочим, Андрей Рева на днях отпраздновал трелетие руководства Минсоцполитики. Именно с его приходом в апреле 2016 года началась масштабная кампания по лишению пенсий пожилых жителей республик Донбасса. Помимо справок переселенцев придумали идентификации и верификации. Пустили в ход «списки СБУ» и систему пограничного контроля «Аркан».

Борьба с пенсионерами из республик Донбасса стала для Андрея Ревы «идеей фикс» Фото: bigmir.net

Борьба с пенсионерами из республик Донбасса стала для Андрея Ревы «идеей фикс» Фото: bigmir.net

После этого у Ревы еще и язык поворачивается попрекать дончан и луганчан за двойные пенсии. Всем известно, ДНР и ЛНР вынуждены были ввести пенсионное обеспечение пожилых жителей после того, как Киев оставил их без выплат. Тем более, пенсии в республиках из-за нехватки средств ниже украинской. А какой ценой даются дончанам поездки в незалежную за положенными выплатами? Это не только многочасовые очереди на блокпостах, в Пенсионном фонде и Ощадбанке. Не только унижения и издевательства. Это еще и немалые затраты.

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЕТСЯ УКРАИНСКАЯ ПЕНСИЯ

Дончанка Анна Борисовна получает пенсию в Мариуполе. Ее размер 1550 гривен (3700 рублей). Это чуть больше «минималки» (1497 гривен).

- Из Донецка в Мариуполь езжу раз в два месяца через Гнутово (один из пунктов пропуска на линии разграничения. – Авт.), - рассказывает женщина. – Билет на автобус с «Южного» до блокпоста стоит 350 рублей (145 гривен). Там после контроля пересаживаюсь на мариупольский автобус – еще 60-70 гривен выходит. Обернуться за один день не получается. Ночую в хостеле – это минимум 100 гривен. Плюс еще по городу расходы. Одна эконом-поездка обходится где-то в 700-800 гривен. Если же ехать микроавтобусом или легковушкой без пересадки, то только дорога туда и назад потянет на 900-1000 гривен. Еще по 200 гривен в месяц плачу владельцам квартиры, в которой зарегистрирована как переселенка. Из двухмесячной пенсии в 3100 гривен обычно домой привожу не больше 2000.

Республиканская пенсия у Анны Борисовны минимальная – 3194 рубля. Такие деньги получает в ДНР каждый второй пенсионер. Впрочем, и на Украине у более половины пенсионеров (51%) выплаты составляют от 1400 до 2000 гривен (3350-4800 рублей). Если сложить эти пенсии, то получится меньше российской «минималки», которая во многих регионах РФ около 8500 рублей.

Между прочим, Анна Борисовна тратит свои две пенсии не только на питание и лекарства. Еще дочке помогает и внуку.

- Такое ощущение, что к нам вернулись девяностые годы. Тогда за счет пенсий выживали целые семьи. Дочка сейчас работает в коммунальной службе. Зарплата всего 4 тысячи рублей. Внук ходит в третий класс. Только успевай тратиться. Зять перебивается временными заработками. После того, как Украина устроила нам блокаду, он остался без работы. Сейчас надеемся, зять получит российский паспорт и поедет в Россию. И если у нас поднимут пенсии до российской, то пусть Порошенко с Ревой подавятся своей украинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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