Около 2 тысяч тел украинских боевиков вывезено с Донбасса за пять лет

14 Май 21:16 2019-05-14T21:16:39+03:00

За 5 лет в ВСУ сообщали о 525 без вести пропавших боевиков. Фото: novorosinform.org

И это те, чью гибель признали на Украине

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За 5 лет войны из зоны карательной операции Киева в Донбассе вывезли 1736 тел украинских карателей, еще 71 боевик считается пропавшим без вести. Об этом сообщил начальник управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Ноздрачев.

- С 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта «Эвакуация 200» поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1736 тел, 865 транспортировано к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших, — рассказал Ноздрачев.

По его словам, за 5 лет в ВСУ сообщали о 525 без вести пропавших боевиков. На сегодня таких остается 71 и уже есть 28 положительных результатов ДНК, что позволит уменьшить количество военных, которые считаются без вести пропавшими.

Ранее в 19.40 в районе Маяка (Киевский район Донецка) раздался мощный взрыв. Дончане тут же начали обмениваться комментариями в соцсетях и оказалось, что этот взрыв хорошо слышали не только в Киевском, но в Калининском и Ленинском районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU