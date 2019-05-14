2019-05-14T21:16:39+03:00
Политика

Около 2 тысяч тел украинских боевиков вывезено с Донбасса за пять лет

И это те, чью гибель признали на Украине
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
За 5 лет в ВСУ сообщали о 525 без вести пропавших боевиков. Фото: novorosinform.orgЗа 5 лет в ВСУ сообщали о 525 без вести пропавших боевиков. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

За 5 лет войны из зоны карательной операции Киева в Донбассе вывезли 1736 тел украинских карателей, еще 71 боевик считается пропавшим без вести. Об этом сообщил начальник управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Ноздрачев.

- С 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта «Эвакуация 200» поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1736 тел, 865 транспортировано к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших, — рассказал Ноздрачев.

По его словам, за 5 лет в ВСУ сообщали о 525 без вести пропавших боевиков. На сегодня таких остается 71 и уже есть 28 положительных результатов ДНК, что позволит уменьшить количество военных, которые считаются без вести пропавшими.

Ранее в 19.40 в районе Маяка (Киевский район Донецка) раздался мощный взрыв. Дончане тут же начали обмениваться комментариями в соцсетях и оказалось, что этот взрыв хорошо слышали не только в Киевском, но в Калининском и Ленинском районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Достало: в Донбассе взвод десантников из 79-й бригады хочет «пообщаться» с командующим ООС Сырским
Игорь Мартынов стал советником Главы ДНР
Житель Донецка не довез на Украину валюту на пять миллионов гривен
Геращенко ушла из Минска: ее работа не способствовала мирному процессу в Донбассе
По 100 тонн ежемесячно: в ДНР задержали расхитителей дизтоплива на железной дороге
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли автобус с рабочими фильтровальной станции в Донецке
Какую зарплату получают «спецы» по Донбассу Гримчак и Тука
В ЛНР наладили прямые поставки топлива класса Евро-5
Жителя Горловки могут посадить в тюрьму за порчу композиции на День Республики
МИД ДНР откроет свое представительство в Берлине
Беспредел украинской армии в Донбассе: сегодня поврежден жилой дом под Ясиноватой, а вчера - четыре
В Одессу прибыл борт с 12 раненными военными ВСУ из Донбасса
Глава МИД Чехии недоволен визитом депутата парламента в Донецк
На Украине родственники умершего в Донецке пенсионера присвоили его 30 тысяч гривен
За «мразей из Донбасса» ответишь: на Реву подали в суд
Известный композитор Эдуард Артемьев был восхищен игрой симфонического оркестра в Донецке
В Донбассе работники Васильевской насосной станции не может продолжать ремонт из-за обстрелов ВСУ
Госзнак по-донбасски: жители Краматорска мастерски подделывали доллары и гривны
Украинская армия в Донбассе обстреляла Золотое, Калиново и Обозное
Погода в Луганске: 16 мая будет до 27 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 16 мая будет по-летнему солнечно и жарко
В Антраците обезвредили боеприпас «Смерча» и мину времен Великой Отечественной войны