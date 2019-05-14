О! Снова шкаф уронили: Мощный взрыв сотряс Донецк во вторник вечером

14 Май 20:15 2019-05-14T20:23:11+03:00

Одиночный взрыв раздался в Киевском районе Донецка, а чуть позже дончане услышали еще несколько

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В 19.40 в районе Маяка (Киевский район Донецка) раздался мощный взрыв. Дончане тут же начали обмениваться комментариями в соцсетях и оказалось, что этот взрыв хорошо слышали не только в Киевском, но в Калининском и Ленинском районах города.

"Комсомолка" связалась с военным корреспондентом Геннадием Дубовым.

- По моим ощущениям того, что я услышал, это был просто прилет, - сказал он. - Навряд ли, чтобы это было взрывное устройство, там звук несколько другой.

Дончане, которые не покидали республику все это время, шутят, что снова в ДНР шкафы падают и вагоны роняют. Этих людей мало что может удивить за пять лет не мира-не войны.

Вслед за этим первым взрывом через 30 минут раздалось еще несколько, но менее мощных.

Напоминаем, подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы.

Он добавил, что под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка, а также поселки шахты Трудовская, Александровка и Старомихайловка на западе столицы; поселки Гольмовский, Зайцево, шахты имени Гагарина, Верхнеторецкое под Горловкой и Ясиноватая. Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли села Ленинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU