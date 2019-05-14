2019-05-14T17:06:48+03:00
Политика

Новый вид мошенничества в ЛНР и ДНР: паспорт РФ без очереди

Появились аферисты, предлагающие за определенную сумму ускорить получение паспорта РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мошенники просекли ситуацию первыми. Фото: ДАНМошенники просекли ситуацию первыми. Фото: ДАН
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Министерство внутренних дел (МВД) ЛНР призвало жителей Республики остерегаться мошенников, предлагающих услуги по ускорению получения паспорта Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

- Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики обращает внимание, что процедура оформления документов для принятия в Российское гражданство находится исключительно в компетенции УМС (Управлении миграционной службы) МВД ЛНР. Если вы столкнетесь с различного рода предложениями за определенную сумму ускорить или упростить получение паспорта РФ каким-либо иным способом, будьте уверены – перед вами мошенники! - заявили в МВД.

- Если вы обладаете информацией о подобных случаях или если лично Вам предложили подобного рода услуги, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по номеру 102, - добавили в ведомстве.

"Комсомолка" привела советы бывалого, как без лишних потерь подать документы на паспорт РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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