Советы бывалого: Что нужно знать жителям ДНР и ЛНР для подачи документов на паспорт РФ

С 3 мая в ДНР стартовал прием документов на получение паспорта гражданина РФ. Дончанин Михаил Сдвиллер поделился с «Комсомолкой» советами бывалого – как это лучше сделать без лишних нервов и траты времени. Сам Михаил успешно подал документы, правда, трижды вставал для этого в 4 утра!

- Нам повезло. Мы сумели организоваться, использовали ночь без комендантского часа и три дополнительных дня для работы именно с паспортами РФ, - рассказывает Михаил. - При этом мы трижды вставали в 4.00 утра (пока не организовали переходящий список), один раз дежурили с 23.00 до 2.00 ночи. Один день мы простояли от и до, но так и не попали. Зато на следующий день мы получили Уведомление с первого раза, а некоторые и с 3-го раза не получают. А сегодня у нас приняли (с приключениями!) документы под самый занавес. Да, это хлопотно и физически тяжело. Но это несравнимо с тем, что испытывают ребята, которые обеспечили нам такую возможность.

Часть первая - Что нужно

1. Копии всех (!) документов делать так, чтобы слева оставались поля, в идеале 3см.

2. Копии паспортов.

На одном листе делать ДВА разворота паспорта.

На обороте листа ничего не должно быть, т.е. каждый лист копии должен быть односторонний.

Снимать ВСЕ страницы паспорта, в т.ч. и пустые.

Украинский паспорт переводить не надо.

3. Свидетельства (о рождении, смерти, браке, разводе), выданные в советское время заполнялись (часто) неразборчивым почерком на русском языке на двуязычных бланках, но иногда заверялись печатью на нерусском языке. Их переводить не обязательно. Но, если такой перевод сделать, это снимет многие возможные вопросы. Мы перевели и не пожалели. Цена вопроса – 300 рублей за перевод и спи спокойно.

4. Свидетельства, выданные при Украине, заполнены на украинском языке. Их надо переводить. Без вариантов. В бюро переводов, без нотариуса (если речь не о детях!).

5. Документы, подтверждающие семейный статус – свидетельства о текущем браке или свидетельство о разводе или свидетельство о смерти супруга.

6. Документы, подтверждающие смену фамилии – свидетельство о браке (или выписка из ЗАГСа о разорванном браке + свидетельство о разводе), в котором произошла смена фамилии.

7. Флешка! – обязательно. Её никто не заберет, она останется вашей. На ней будет ваша анкета, в которую будут вноситься исправления и с которой будет печататься текст анкеты, которую вы подпишите на финише.

8. Ручка гелевая черного цвета. Её тоже никто не заберет, вы подпишите бумаги и заберете её собой.

9. Папка прозрачная с кнопкой. На финише процедуры приема в неё положат все документы.

10. Лист бумаги (фотобумаги) плотностью 230, формат А5 (в крайнем случае А4) матовая!!!. На финише на листике А5 печатают карточку для МВД, на глянцевой печати меньшей плотности принтер не печатает. Бумагу ищите в ближайшей ксерокопии или в фотоателье.

11. Фотографии – требования знают фотографы. Можно 8 фото на одном листе, или на двух по 4 фото. Без разницы. Главное, чтобы не глянцевая бумага и чисто белая.

12. Конверт для фото. В ателье фото положат в конвертик, но вы должны принести обычный почтовый конверт и положить фото именно в почтовый конверт.

13. Анкета. Это самое интересное. Надо взять образец заполнения анкеты (+ заявление на загранпаспорт + заявления по включению в паспорт детей). Образец можно попросить или в миграционном отделе (но это сложно из-за очереди) или в соседней ксерокопии, которая контактируют с миграционкой. Дома в спокойной обстановке нужно заполнить анкету максимально внимательно и тщательно. На этом этапе Вы можете обнаружить много интересного в ваших документах! Сохраните вашу анкету на флешке. Распечатайте вашу анкету. Сразу печатайте так, чтобы на второй странице слева были поля.

Часть вторая - Как это работает в идеальном варианте

1. Надо тщательно подготовить все документы, копии и аксессуары.

2. Занять очередь. Пропускная способность очень низкая (ниже объясню причины), если очередь способна самоорганизоваться и обеспечить переход списков на следующий день – это прекрасно. В день может пройти от 15-20 человек.

3. Допустим, вы заняли очередь и подошло ваше время. Сначала у вас проверят все документы и сверят с тем, как они отражены в анкете. Если вы заранее распечатаете анкету, то сотруднику удобнее делать сверку, т.к. при возникновении вопросов (почти неизбежно) она с этим листиком сходит к начальнику для уточнений. Если все документы в порядке, то а) в анкету на флешке вносятся исправления и б) вам дают Уведомление на оплату в банк. Вся эта процедура занимает от 30 минут до часа!!! Не потому что сотрудники непоротливые. А потому что не все так просто! Вы потом сами будете разным умникам объяснять, почему так долго.

4. Получив уведомление и выйдя назад к очереди, запишите себя в отдельный список – очередь для тех, кто уже с банковскими квитанциями. После этого вы должны: а) оплатить в банке, б) распечатать анкету с внесенными изменениями, в) учесть все сделанные замечания к копиям, фотографиям и т.д.

5. После оплаты в банке и устранения всех замечаний возвращаетесь в миграционный отдел и становитесь в очередь для тех, «кто с квитанциями». Эта очередь движется чуть быстрее. Но всё равно без иллюзий. Сегодня прошло 7 человек.

6. Когда вы попадете к сотруднику, у вас окончательно проверят все документы, анкету, вы подпишите несколько бумаг и всё. Если повезет. Потому что на финише происходит внесение ваших данных в компьютер и в он-лайн режиме на экране может появиться информация, которая заинтересует сотрудника. В лучшем случае – это приведет к задержке в 5-20 минут, в худшем – процесс приема документов приостановится.

Часть третья – психология

1. Отбросьте иллюзии о том, что всё пройдет быстро, что у вас нет проблем с документами.

2. Помните, что это дело добровольное и никто ничего вам не должен.

3. Если Вы адекватный, спокойный человек, способный самостоятельно справиться с флешкой и распечатать анкету, привыкший работать с документами – будьте готовы к тому, что в очереди будет 20% неадекватных, нервных граждан, не знающих, что такое флешка, и которым все должны.

4. Старайтесь создать и поддерживать дружелюбную и спокойную обстановку в очереди. Тишина или шутки лучше ругани, паники, слухов и тупых обвинений сотрудников в безделии и коррупции.

5. Упорядоченные очереди (вместе сосуществуют очереди на паспорт ДНР, на паспорт РФ, с квитанциями, плюс обычные посетители, не связанные с текущим ажиотажем) с доброжелательной атмосферой с взаимным уважением, сочувствием и взаимопомощью переносятся намного легче.

6. Надо понимать, что сотрудникам миграционки тяжело. Реально тяжело. Правила меняются на ходу, очень много людей и много неадекватных, они работают без выходных. При этом они не срываются на крик, проявляют терпение. Критически относитесь к уверениям «очевидцев», про толпы «левых посетителей за пять тыщ» и т.д.

7. От вашей подготовленности и поведения зависит результат и скорость работы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, где в ДНР дончане могут подать документы на получение паспорта РФ.

Напоминаем, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской Народных Республик.