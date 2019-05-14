Русский язык никогда бы не светил Донбассу, останься он с Украиной

14 Май 14:48 2019-05-14T14:48:20+03:00

А кто-то еще верит в обещания украинских марионеток. Фото: dnews.dn.ua

Все обещания украинских политиков не более, чем популизм. На деле же оказывается абсолютно другое.

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Когда спрашивают, за что встал Донбасс, то понимаешь и за это тоже. Чтобы иметь возможность разговаривать на том языке, на котором думает подавляющее большинство жителей региона.

Верховная рада Украины на заседании во вторник, 14 мая, не поддержала ни один из четырех проектов об отмене результатов голосования за закон об украинском языке. Соответствующие проекты не набрали минимально необходимых 226 голосов.

Таким образом, спикер Рады Парубий теперь имеет право подписать этот закон и отправить его на подпись президенту Порошенко.

Ранее подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы.

Он добавил, что под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка, а также поселки шахты Трудовская, Александровка и Старомихайловка на западе столицы; поселки Гольмовский, Зайцево, шахты имени Гагарина, Верхнеторецкое под Горловкой и Ясиноватая.

ИСТОЧНИК KP.RU