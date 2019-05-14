Сводки с фронта 13 мая: Украина выпустила по ДНР более 170 боеприпасов
Подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы.
Он добавил, что под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка, а также поселки шахты Трудовская, Александровка и Старомихайловка на западе столицы; поселки Гольмовский, Зайцево, шахты имени Гагарина, Верхнеторецкое под Горловкой и Ясиноватая. Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли села Ленинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР.
При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.
Сообщается, что накануне в результате обстрела со стороны войск армии Киева повреждения окон и кровли гаража получил жилой дом в селе Коминтерново на юге ДНР. Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU