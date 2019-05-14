Сводки с фронта 13 мая: Украина выпустила по ДНР более 170 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-14T10:52:31+03:00

Под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка. Фото: ДАН

Под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка

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Подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 17 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы.

Он добавил, что под огнем оказались район аэропорта, поселок Жабичево и село Спартак к северу от Донецка, а также поселки шахты Трудовская, Александровка и Старомихайловка на западе столицы; поселки Гольмовский, Зайцево, шахты имени Гагарина, Верхнеторецкое под Горловкой и Ясиноватая. Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли села Ленинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.

Сообщается, что накануне в результате обстрела со стороны войск армии Киева повреждения окон и кровли гаража получил жилой дом в селе Коминтерново на юге ДНР. Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU