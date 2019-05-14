Представители из 18 стран посетили ДНР в День Республики

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-14T11:06:08+03:00

Среди них делегации из РФ, США, Германии, Бельгии, Чехии, Турции, Сирии и прочих стран мира

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Тому, кто хотел бы, чтобы Донбасс оказался в изоляции, придется остаться с носом. Мероприятия по случаю празднования годовщины референдумов о самоопределении Донбасса в ДНР посетили свыше 160 иностранных гостей!

- Празднование Дня Республики посетили более 160 иностранных гостей из 18 стран, — отметили в МИД.

Там добавили, что в их числе жители РФ, США, Германии, Бельгии, Чехии, Турции, Сирии и прочих стран мира.

Напоминаем, День Республики в ДНР отмечается ежегодно 11 мая. Именно пять лет назад в городах и районах бывшей Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона, в котором приняли участие три четверти населения. Участникам плебисцита предлагалось ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?» Почти 90 процентов высказались за суверенитет Донбасса.

В этом году центром праздничных мероприятий по традиции стал Донецк. Здесь состоялись массовое шествие «Лента времени», митинг на площади Ленина «Наш выбор — Россия», концерт российских звезд, награждение иностранных гостей и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU