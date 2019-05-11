Глава ЛНР вручил почетные знаки организаторам референдума 2014 года

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-11T10:51:09+03:00

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10 мая в Колонном зале Луганска прошло торжественное собрание, на котором Глава Республики Леонид Пасечник вручил 24 почетных знака «От благодарного народа ЛНР». Их получили все, кто принимал активное участие в организации референдума в 2014 году.

— Хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в этой исторической схватке с националистами и олигархами, каждого участника референдума, всех граждан ЛНР – настоящих патриотов своей Родины – за неоценимый вклад в становление Донбасса, — поделился Леонид Пасечник во время награждения.

Напомним, что референдум 2014 года состоялся с целью демократического решения жителями Донецкой и Луганской областей о том, в каком направлении они хотят развивать свой родной край.

Тогда 11 мая 2014 года в Луганской области на референдум пришел 81% совершеннолетних жителей региона. И 96,2% из них проголосовали за образование суверенного государства Луганская Народная Республика, которое в этом году празднует свой первый юбилей – 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU