Денис Пушилин: В этот день я особо хочу поздравить всех, кто сегодня достойно продолжает ратное дело дедов и прадедов
В поздравлении Главы ДНР сказано:
"Дорогие земляки! Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы над немецко-фашистскими оккупантами!
День Победы – священный праздник для каждого из нас. Это праздник мужества и отваги. Великая Победа наших славных предков-освободителей дает нам пример мужества и отваги в нашей борьбе против украинских неонацистов, которые не прекращают попыток силового захвата мирных городов и сел Донбасса.
В этот день я хочу сказать слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Низкий поклон вам за героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны! Ваш подвиг навсегда стал примером для будущих поколений.
В этот день я особо хочу поздравить также всех, кто сегодня достойно продолжает ратное дело дедов и прадедов – защищает нашу землю, приближая нашу долгожданную победу. Благодаря вам Республика строит мирную жизнь, воплощает планы на счастливое будущее.
Дорогие земляки, я желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и, самое главное, мира!
С Днем Победы!"
ИСТОЧНИК KP.RU