Денис Пушилин: В этот день я особо хочу поздравить всех, кто сегодня достойно продолжает ратное дело дедов и прадедов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-09T08:25:48+03:00

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В поздравлении Главы ДНР сказано:

"Дорогие земляки! Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы над немецко-фашистскими оккупантами!

День Победы – священный праздник для каждого из нас. Это праздник мужества и отваги. Великая Победа наших славных предков-освободителей дает нам пример мужества и отваги в нашей борьбе против украинских неонацистов, которые не прекращают попыток силового захвата мирных городов и сел Донбасса.

В этот день я хочу сказать слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Низкий поклон вам за героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны! Ваш подвиг навсегда стал примером для будущих поколений.

В этот день я особо хочу поздравить также всех, кто сегодня достойно продолжает ратное дело дедов и прадедов – защищает нашу землю, приближая нашу долгожданную победу. Благодаря вам Республика строит мирную жизнь, воплощает планы на счастливое будущее.

Дорогие земляки, я желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и, самое главное, мира!

С Днем Победы!"

ИСТОЧНИК KP.RU