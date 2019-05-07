Украинские специалисты по ошибке подавили сигнал собственного беспилотника, приземлив его в ДНР

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-07T15:04:49+03:00

Украинские боевики содействуют оснащению нашей армии, это не может не радовать. Фото: ДАН

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Специалисты 502-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ под Дзержинском по ошибке подавили канал управления беспилотника «Лелека» 53-й бригады ВСУ, в результате чего БПЛА упал на территории ДНР. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Выражаем искреннюю признательность командиру 502-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ подполковнику Синожинскому за оказание содействия в оснащении подразделений Народной милиции средствами воздушной разведки, – сказал Безсонов.

По его словам, накануне южнее Дзержинска у поселка Новгородское вновь была зафиксирована работа маневренной группы 502-го батальона радиоэлектронной борьбы. Командир группы не был оповещен о запуске в данном районе беспилотника «Лелека» 53-й механизированной бригады, с помощью которого украинские боевики намеревались корректировать огонь при обстреле поселка шахты имени Гагарина.

- РЭБовцы успешно подавили канал управления беспилотника своих побратимов, в результате чего потерявший управление и дезориентированный в пространстве аппарат был замечен нашими наблюдателями и впоследствии взят для изучения характеристик и имеющегося видеоматериала, — добавил представитель УНМ.

Ранее, как мы сообщали, украинские боевики утром 7 мая в очередной раз открыли огонь из подствольного гранатомета по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Граната разорвалась рядом с автобусом и чудом обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU